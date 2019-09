SAMP-INTER DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE CONTE LUKAKU CAPOLISTA DI FRANCESCO QUAGLIARELLA - Dopo Juventus-Spal, è il turno di Sampdoria-Inter per il secondo anticipo del sabato valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. La capolista, guidata da Antonio Conte, veleggia a punteggio pieno in classifica e nell'ultimo turno ha battuto tra le mura amiche la Lazio; di contro, i blucerchiati di Eusebio Di Francesco arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta esterna contro la Fiorentina patita nell'infrasettimanale.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Luigi Ferraris' di Genova.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-INTER

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot; Depaoli, Linetty, Ekdal, Jankto, Murru; Quagliarella, Rigoni.

INTER(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Sanchez. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A:Juventus 16*; Inter 15; Atalanta 10, Napoli, Torino e Cagliari 9; Bologna 8 e Roma 8; Lazio 7; Sassuolo, Milan, Brescia, Parma e Lecce 6; Fiorentina, Verona e Genoa 5; Udinese 4; Spal* e Sampdoria 3

* una partita in più