JUVENTUS-SPAL DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE SARRI RONALDO SEMPLICI - Dopo il turno infrasettimanale, si torna subito in campo per la sesta giornata del campionato di Serie A. Ad aprire il turno è il primo anticipo del sabato Juventus-Spal: i bianconeri di Maurizio Sarri sono reduci dalla vittoria in rimonta sul campo del Brescia, grazie al gol di Pjanic; di contro, i ferraresi di Leonardo Semplici arrivano all'appuntamento dopo la pesante sconfitta interna contro il Lecce, diretta concorrente alla salvezza.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Stadium.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-SPAL

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Reca; Sala, Missiroli, Valdifiori, Murgia, Igor; Petagna, Moncini. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A:Inter 15 punti; Juventus 13; Atalanta 10; Napoli, Cagliari e Torino 9; Roma e Bologna 8; Lazio 7; Sassuolo, Brescia, Parma, Milan e Lecce 6; Fiorentina, Verona e Genoa 5; Udinese 4; Spal e Sampdoria 3