BRESCIA RINNOVO SPALEK / 4 presenze in campionato ed una in Coppa Italia per Nicolas Spalek che anche in Serie A si sta confermando un elemento molto importante per il Brescia.

Proprio per questo il club lombardo ha deciso di blindare il trequartista classe '97 e tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato il rinnovo del contratto che è stato prolungato fino al 2022.