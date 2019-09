TORINO MILAN GIAMPAOLO CALCIOMERCATO PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TV/ Dopo un mercoledì davvero intenso e rocambolesco, fra rigori sbagliati e la vittoria di misura dell'Inter di Antonio Conte sulla Lazio di Simone Inzaghi, stasera tocca al posticipo dello Stadio Olimpico Grande Torino fra il club granata guidato da Walter Mazzarri ed il Milan di Marco Giampaolo, tre punti a disposizione che potrebbero rilanciare la squadra che riuscirà a strapparli. La rosa di Urbano Cairo arriva al match dalla sconfitta di Marassi contro la Sampdoria per mano di Manolo Gabbiadini e, soprattutto, dal crollo interno contro il Lecce della terza giornata. In casa Milan invece, il Torino è una grande chance dopo la sconfitta nel derby della Madonnina contro l'Inter, con Giampaolo che è pronto ad apportare diversi cambi di formazione. Tutto su Torino-Milan, dalle probabili formazioni agli intrecci di calciomercato.

Torino-Milan: Mazzarri cambia poco, mentre Giampaolo si prepara alla rivoluzione

Qui Torino. I granata allenati dal tecnico ex Napoli ed Inter sono alla disperata caccia di punti con quasi la stessa formazione delle due sconfitte precedenti. In porta ovviamente c'è Salvatore Sirigu, Izzo e Djidji dovrebbero essere le certezze al centro della difesa affiancati da uno fra Lyanco, ex Bologna, e Kevin Bonifazi, ex giocatore della SPAL di Leonardo Semplici. A centrocampo dovrebbe riposare Meité, apparso un po' affaticato nelle ultime uscite, soprattutto nella sfida di Genova. Al suo posto Berenguer potrebbe agire dietro le punte con Baselli e Rincon più arretrati. Sulle fasce possibile esordio da titolare per Simone Verdi, che avrebbe la grande chance proprio contro il Milan, il club che l'ha cresciuto e l'ha lanciato nel grande calcio. A destra invece il solito De Silvestri. In attacco probabile conferma per il duo azzurro con Andrea Belotti e Simone Zaza.

Qui Milan. Giampaolo si gioca davvero molto nella sfida dell'Olimpico Grande Torino ed è pronto a scommettere sui nuovi acquisti. Fra i pali il solio Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa Calabria si riprende una maglia da titolare dopo la squalifica nel derby.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN

Al centro ancora, mentre a sinistra esordio dal primo minuto per l'ex Real Madrid Theoal posto di. A centrocampo, oltre a, potrebbe arrivare la prima dall'inizio anche per Ismael, regista arrivato dall'Empoli di. In attacco, a sostegno di, ecco, confermato dopo la prestazione frizzante nella stracittadina meneghina.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Berenguer, Rincon, Verdi; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Rafael Leao; Piatek. All. Giampaolo

Torino-Milan, tutti gli intrecci di calciomercato della sfida: da N'Koulou alla panchina di Giampaolo

Serata decisiva per la panchina di Marco Giampaolo. L'allenatore abruzzese del Milan ha finora totalizzato due vittorie e due sconfitte in campionato, ma, soprattutto, il mancato inserimento finora dei nuovi acquisti e un gioco non spumeggiante fanno traballare la posizione dell'ex Sampdoria. In caso di sconfitta stasera infatti, Giampaolo potrebbe rischiare grosso con Spalletti, ex allenatore dell'Inter, possibile candidato all'avvicendamento. Un altro nome caldo del calciomercato è quello di Nicolas NKoulou che, dopo la mancata cessione nelle battute finali della sessione estiva, era stato messo fuori rosa. L'ex giocatore del Marsiglia è tornato a disposizione di Walter Mazzarri e potrebbe riconquistarsi presto una maglia al centro della difesa granata. Un altro osservato speciale sarà anche Andrea Belotti. Il centravanti del Toro nelle ultime stagioni è stato più volte accostato al Milan e, le prestazioni non brillanti di Piatek, potrebbero far tornare di moda il Gallo.

Torino-Milan, dove vedere la sfida fra Mazzarri e Giampaolo

Torino-Milan sarà disponibile per gli abbonati Sky su Sky Sport 1 o Sky Sport Serie A. Il posticipo della quinta giornata del campionato sarà inoltre disponibile in streaming su SkyGo per chi usufruisce del pacchetto sport. Mentre, per la diretta testuale, potrete seguire la sfida anche su Calciomercato.it e sulla nostra app.