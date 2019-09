CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK INTER / Il Napoli mastica amaro dopo la sconfitta casalinga con il Cagliari. Un ko che per com'è maturato non cambia il giudizio sul valore assoluto della squadra di Ancelotti, ma che apre qualche interrogativo su qualcuno dei singoli. E' sembrato un corpo estraneo alla squadra, nei circa venti minuti giocati, Arkadiusz Milik, che ancora non riesce a ritrovarsi.

Per il polacco, non mancano le attenuanti legate a una condizione fisica ancora da ritrovare appieno, ma si parla di un giocatore indubbiamente sottotono al momento. La trattativa tra il Napoli e Milik per il rinnovo va avanti , ma non è ancora arrivata la fumata bianca. E qualora il trend delle prestazioni dell'attaccante non si invertisse, il suo futuro potrebbe ridisegnarsi clamorosamente. Può tornare in auge l', che già lo aveva seguito come vice, tra gli altri estimatori anche il