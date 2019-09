TORINO MILAN FORMAZIONI / Si chiude con la sfida tra Torino e Milan il programma della quinta giornata di campionato. Due formazioni in cerca di riscatto, con i granata di Walter Mazzarri reduci dal doppio ko contro Lecce e Sampdoria che sfidano i rossoneri che arrivano dalla sconfitta nel derby.

Il Toro per ripartire pensa ad uno schieramento più offensivo con Belotti sicuro del posto che potrebbe essere affiancato da Zaza che si gioca il posto con Verdi, il quale si posizionerebbe con Berenguer a supporto del 'Gallo'.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MILAN

Sulla sinistra, l'altro ballottaggio vede, altro ex di turno, in vantaggio su Aina. In casa Milan, rientraa destra e dovrebbe finalmente toccare a Theodal 1' sull'altra corsia. Rimandati con ogni probabilità i debutti da titolari di, mentre Leao va verso la conferma con Piatek e Suso.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Laxalt; Berenguer, Verdi; Belotti. All. Mazzarri

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao. All. Giampaolo