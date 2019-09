Inter, avvio da scudetto: Suning apre al grande colpo per la volata finale?

INTER MILINKOVIC-SAVIC / 5 su 5. L'Inter affossa anche la Lazio e manda un chiaro segnale al campionato proprio nel turno infrasettimanale in cui a sorpresa cade il Napoli in casa contro il Cagliari e scivola a sei punti di distanza in classifica. La squadra di Antonio Conte c'è, e con il faccia a faccia contro la Juventus ormai alle porte la lunga sfida per lo scudetto sembra già cominciata senza esclusione di colpi.

Anche se qualcosa, a livello di rosa, sembra mancare alla formazione nerazzurra che a gennaio non si farà trovare impreparata qualora dovesse presentarsi l'occasione giusta, ma non solo.

L'entusiasmo in casa Inter è alle stelle, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' che non esclude la possibiltà di un intervento con uno sforzo economico da parte della società, e dalla proprietà Suning, nel mercato di gennaio qualora la squadra sia in piena corsa per grandi traguardi. Un nome caldo che non esce dai radar in questo senso è quello di Sergej Milinkovic-Savic, che ieri ha ricambiato all'applauso di 'San Siro' mentre usciva dal campo. Ma da qui a gennaio potrebbero aprirsi altri spiragli importanti, basti guardare ad esempio alle situazioni di Vidal e Rakitic, obiettivi di lunga data del club nerazzurro, che al Barcellona stanno trovando poco spazio.