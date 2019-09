JUVENTUS SPAL ALEX SANDRO / La Juventus rischia di avere a disposizione soltanto Cuadrado come terzino nel match di sabato contro la Spal. Alle assenze per infortunio di De Sciglio e Danilo, si aggiunge quella possibile di Alex Sandro.

Come si apprende dal 'Corriere della Sera', il brasiliano ha avuto un lutto familiare ed è tornato in patria. Il giocatore ha promesso di tornare in tempo per il match di sabato alle ore 15, ma anche se dovesse farcela probabilmente non avrebbe allenamenti nelle gambe e sarebbe condizionato dal jet lag. Sulla fascia sinistra,potrebbe essere costretto ad adattare