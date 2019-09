The Best Fifa, è scandalo: voti truccati pro Messi, Ronaldo furioso

THE BEST FIFA MESSI RONALDO / Continua a far discutere l'assegnazione del premio The Best Fifa Men's Player 2019 a Lionel Messi. Spuntano ombre sulla vittoria dell'argentino, dopo le contestazioni dovute all'assenza del rivale Cristiano Ronaldo. Il capitano del Nicaragua, Juan Barrera, e il Ct del Sudan, Zdravko Logarusic, hanno infatti dichiarato di non aver mai votato per Messi, come apparso nel report diffuso dalla Fifa.

Barrera ha prima annunciato su Twitter di non aver votato e poi ha spiegato a 'Deportes Cuatro': "Non ho mai ricevuto dalla Fifa il link via mail per la votazione elettronica". Logarusic è andato oltre, fornendo le prove ai media africani di aver votato per, invece che per, come apparso nel conteggio ufficiale. Non è finita qui: l'Egitto ha chiesto spiegazioni sul perché del proprio voto non ci sia traccia.