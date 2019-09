CALCIOMERCATO ALLEGRI TOTTENHAM / Un anno sabbatico prima di tornare nel grande calcio dalla porta principale. Massimiliano Allegri dopo l'addio alla Juventus è un'ombra ingombrante per i tecnici dei top club europei che non ingranano e quindi potrebbero rischiare l'esonero a stagione in corso, anche se l'ex tecnico pare quasi irremovibile sulla sua decisione di restare fermo fino al termine della stagione per poi ripartire dall'inizio con una nuova avventura, magari all'estero.

E magari in Inghilterra, da dove arrivano nuove indiscrezioni sul futuro dell'ex allenatore bianconero accostato a tante panchine importanti.

Stando infatti a quanto riferisce il britannico 'The Sun', Allegri sarebbe pronto ad ereditare il ruolo di manager del Tottenham qualora dovesse concretizzarsi a fine stagione quello che per i tifosi ed i dirigenti degli 'Spurs' è un incubo sempre più concreto, ovvero l'addio di Mauricio Pochettino. A Londra cresce la paura per la partenza del tecnico argentino e parallelamente quella del Tottenham sarebbe una panchina per la quale Allegri tornerebbe volentieri in pista, si legge. Anche se non manca la concorrenza, visto che in dirigenza piace il nome di Brendan Rodgers che sta facendo bene al Leicester, mentre Jurgen Klinsmann dopo l'avventura da calciatore vorrebbe tornare anche in veste di tecnico.