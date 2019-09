INTER LAZIO PAROLO INTERVISTA / Ko di misura della Lazio sul campo della capolista Inter. Marco Parolo è intervenuto in zona mista al termine del match di 'San Siro': "Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo sempre interpretato le partite nel modo giusto. Qui siamo migliorati rispetto agli altri anni, dove sbagliavamo totalmente l'approccio. Serve un po' di freddezza in più, di concretezza, vincere le partite sporche da grande squadra. Handanovic ha fatto delle grandi parate, fino alla fine siamo riusciti a tenere il campo. Peccato perché stasera meritavamo di far punti.

Sono convinto che i risultati arriveranno, questa squadra ha tutto per ottenerli.

Parolo difende poi i suoi compagni: "Jony? Può fare bene in quel ruolo, bocciarlo è assurdo. Ha grande capacità e un bel piede. Sulla rete di D'Ambrosio era una palla difficilissima da leggere, anche i migliori difensori potevano prendere gol in quella circostanza. Ci può dare tanto, analizzerà i suoi errori e migliorerà. L'esclusione di Immobile? Ci sono tanti giocatori che possono giocare dal primo minuto, è giusto che il mister scelga e metta in campo la formazione migliore. E la partita di stasera lo ha dimostrato. Lo spogliatoio è sereno: la situazione di Ciro è stata ingigantita perché è Ciro e quindi tutto quello che gira intorno a lui viene amplificato. E' tutto rientrato, ha chiesto scusa e stasera era il primo che incitava i compagni da fuori. Lo spogliatoio ha grande voglia, altrimenti non reagivi così giocando a 'San Siro' in questa maniera contro l'Inter".