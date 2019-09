INTER LAZIO BIRAGHI / Esordio con assist vincente per Cristiano Biraghi nel match contro la Lazio. Il laterale dell'Inter, in zona mista, è soddisfatto per i tre punti e il successo di questa sera: "Sono molto contento, prima di tutto per il risultato. La prestazione individuale viene dopo, sono tre punti importanti dopo una partita non facile. Il fatto di subire pochi gol è un punto di forza, anche se certamente vogliamo migliorare anche nel gioco.

Oggi abbiamo dimostrato carattere e personalità nel conservare il risultato. Abbiamo dei margini di crescita, dobbiamo continuare con questa voglia e crescere ulteriormente. Sappiamo quello che dobbiamo fare, il nostro obiettivo principale è il lavoro quotidiano. Dobbiamo pensare partita dopo partita, alla fine vedremo dove saremo in classifica. Per me è un’emozione incredibile. Sono stato tanto in giro: il mio obiettivo è sempre stato quello di migliorare e un giorno tornare qua. Mi sento a casa mia, adesso però devo continuare a crescere e mettermi al servizio della squadra".