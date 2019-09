CONTE INTER LAZIO CONFERENZA STAMPA / Quinta vittoria su cinque e testa della classifica per l'Inter di Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta per 1-0 contro la Lazio, grazie alla rete firmata da D'Ambrosio: "Contano molto le cinque vittorie, non sono frutto del caso, non ci saranno scorciatoie, c'è ancora tanto da fare. Affrontavamo una squadra forte, collaudata nel tempo. Mentre noi siamo ancora dei neonati a livello di progetto: sono arrivati nove giocatori e abbiamo ceduto dei pezzi importanti, sostituendoli. Nel primo tempo ci ha aiutati Handanovic, ma siamo stati bravi a non naufragare. Nel secondo tempo abbiamo ripreso a giocare, con grande personalità.

C’è però ancora tanta strada da fare. Stasera mi sono preso dei rischi a far riposare determinati calciatori, non possono giocare sempre gli stessi. Vedo il bicchiere mezzo pieno".

"Centrocampo a tre? Per le caratteristiche dei giocatori è meglio giocare in quel modo, in entrambi le fasi. Oggi abbiamo giocato in certi momenti col 4-3-1-2, con Vecino su Parolo, e un po' abbiamo sofferto. Nel primo tempo eravamo troppo passivi, quasi aspettassimo di prendere un cazzotto. Siamo stati anche un po' fortunati a chiuderlo in vantaggio. Dopo l’intervallo abbiamo apportato qualche modifica e siamo usciti nella giusta maniera. L'Inter ha disputato un ottimo secondo tempo, come la Lazio è stata veramente forte nell'ultima parte della prima frazione".