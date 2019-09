SAMPDORIA DI FRANCESCO INTER / Guai in vista per la Sampdoria. I blucerchiati, ultimi in classifica, affronteranno l'Inter in casa nella prossima giornata, ma dovranno probabilmente fare i conti con alcune assenze.

Eusebio al termine della sfida contro la Fiorentina, ha sottolineato come Quagliarella e Gabbiadini non siano al meglio della condizione . L'attaccante campano ha accusato alcuni problemi al collo e non si è allenato in settimana. "Spero di recuperarlo per la sfida contro l'Inter" ha detto il tecnico. Anche il bergamasco è a rischio, uscito nell'intervallo per far posto aa causa di un problema all'adduttore. La sfida contro i nerazzurri appare già una montagna difficile da scalare, senza due degli attaccanti titolari potrebbe esserlo ancora di più.