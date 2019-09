INTER LAZIO MILINKOVIC-SAVIC / Prestazione da dimenticare questa sera per Sergej Milinkovic-Savic nel match perso dalla Lazio contro la capolista Inter.

Il serbo, sul taccuino peraltro della dirigenza nerazzurra in sede di mercato, non ha brillato nell'undici di, che lo ha tirato fuori al 28' della ripresa. Il centrocampista classe '95 è stato comunque applaudito dai sostenitori nerazzurri all'uscita dal campo, segnale dell'apprezzamento per il giocatore anche da parte della tifoseria. Un chiaro segnale ae alla dirigenza interista per la prossima estate...

G. Musso