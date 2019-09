INTER LAZIO CONTE INTERVISTA / L'Inter centra la quinta vittoria in altrettante partite. L'inizio di campionato dei nerazzurri è stato netto, con 15 punti su 15 anche se il successo di stasera con la Lazio è stata molto sudata. Al termine della sfida di 'San Siro' vinta 1-0 contro la squadra di Inzaghi, il tecnico interista Antonio Conte ha commentato davanti alle telecamere. Ecco le sue parole a 'Sky Sport': "La partita va divisa tra primo e secondo tempo. Siamo partiti aggressivi e loro ci aspettavano per ripartire in contropiede, mettendoci anche in difficoltà. Dopo aver fatto gol abbiamo arretrato il baricentro prendendo qualche infilata. Dobbiamo essere onesti dicendo che Handanovic è stato bravo in 2-3 occasioni e ha fatto grandi parate. Nella ripresa siamo usciti con personalità, dominando e consolidando il successo, perché non ricordo occasioni della Lazio. Detto questo, una vittoria pesante contro una squadra molto molto forte, che lavora insieme da 4 anni con un ottimo tecnico come Inzaghi. Non hanno mai venduto i migliori, ma si sono potenziati e oggi si è visto. Hanno cambiato tanto rispetto al Parma, ma lo hanno fatto con grande qualità".

Queste ultime partite vi stanno dando forza mentale, affrontate il rischio ma siete forti di gruppo.

Nel primo tempo non ero soddisfatto, poi abbiamo mostrato personalità, di avere delle conoscenze che abbiamo messo in atto.

Nel secondo tempo abbiamo dominato creando tantissime occasioni, ma dovevamo cercare di raddoppiare. Però parliamo di una Lazio che fa paura anche sui calci piazzati, è una squadra molto molto forte, complimenti a loro ma anche ai miei ragazzi perché hanno vinto una partita molto difficile.

Avete subito un solo gol e di solito così si vince lo scudetto...

Che parliamo di scudetto non mi muove di una virgola. Anche voi avete visto le difficoltà che abbiamo avuto, ma al tempo stesso non fai 5 vittorie così. Vengono dal lavoro, da una mentalità che si sta consolidando, c'è da crescere. Biraghi oggi ha fatto l'esordio e lo ha fatto oggi contro una grande squadra come la Lazio.

I tuoi centrocampisti erano pigri a uscire su Correa e hanno rincorso troppo.

Dopo il gol ci siamo abbassati troppo, prendevamo delle filtranti tra centrocampista e centrocampista. In quel caso devi essere più aggressivo e non far arrivare la palla pulita all'attaccante, che dialogava facendo arrivare la Lazio al tiro. La partita non era semplice.

Ti aspetti qualche saccagnata?

No, non ancora. Appena arriva un cattivo risultato saranno pronti.

E' difficile non far giocare la Lazio, di tutte le vittorie è quella che ricorderai a maggio.

E' una vittoria molto difficile, l'abbiamo ottenuta con grande impegno e un primo tempo di grande sofferenza. Quando soffri rischi di disunirti, invece nel secondo tempo abbiamo dimostrato personalità, credendo nelle nostre potenzialità e consolidando il vantaggio. Potevamo fare qualche gol in più.