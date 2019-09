FIORENTINA SAMPDORIA MONTELLA / Prima vittoria in campionato per la Fiorentina di Vincenzo Montella, soddisfatto a metà dopo la vittoria contro la Sampdoria. "Soddisfatto per tanti motivi, ma ci siamo rilassati nel finale e non va bene. La squadra ha fatto una buona gara e meritato la vittoria. Con l'uomo in più è stato più facile, ma dal gol della Sampdoria è emerso un po' di timore. La squadra ha fatto una gara concentrata e attenta, mi aspettavo un match del genere.

Possiamo e dobbiamo migliorare, ma i tre punti erano fondamentali più che mai" ha dichiarato il tecnico ai microfoni di 'DAZN'. Sul cambio di: "Bello che un giocatore abbia voglia di continuare a giocare, ma bello che capisca la sostituzione". Sulla formazione, confermata per la terza gara consecutiva: "Abbiamo trovato più equilibrio. Abbiamo fatto due gol oggi e all'e siamo riusciti a fare bene contro la, il mio pensiero è inserire attaccanti di ruolo, ma ci arriveremo piano piano".