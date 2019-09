PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA SAMPDORIA / Non c'è storia al Franchi, dove la Fiorentina vince e convince. Ribery serve l'assist per la rete del vantaggio firmata da capitan Pezzella, poi dà spettacolo ad ogni giocata. Nella ripresa sale in cattedra Chiesa, letteralmente devastante per la rimaneggiata retroguardia doriana dopo l'espulsione di Murillo. Il fantasista inventa, segna il gol del raddoppio e dribbla con una facilità disarmante. Applausi scroscianti dal suo pubblico al momento della sostituzione. Montella può finalmente tirare un sospiro di sollievo, anche perchè a confortarlo, oltre i fondamentali 3 punti, c'è anche il bel gioco sciorinato dai suoi. Per Di Francesco le nuvole si fanno invece sempre più fitte.

FIORENTINA

Dragowski 6,5 - Inoperoso, gli attaccanti della Samp non tirano mai ad eccezione di Caprari al 2'. Ma lui compie una bella parata. Niente da fare sul gol di Bonazzoli.

Milenkovic 6 - Mai in difficoltà. Tranquillo e sicuro nelle giocate anche in fase di disimpegno.

Pezzella 7 - Sigla la rete del vantaggio con un colpo di testa prorompente, su assist di Ribery. In difesa rappresenta un muro per gli attaccanti doriani.

Caceres 6 - Partita ordinata la sua. Senza fronzoli, solo sostanza.

Lirola 6 - Spinge sulla fascia, è attento in fase difensiva. Non si risparmia, ma forse su Bonazzoli avrebbe potuto prestare maggiore attenzione al momento del gol.

Pulgar 6,5 - Si inserisce, ma senza brusche accelerazioni. Recupera palla e appoggia subito ai compagni.

Badelj 6 - Regia tutto sommato molto serena la sua, anche perchè i centrocampisti della Sampdoria non lo aggrediscono mai. E lui può far girare palla senza alcuna difficoltà.

Castrovilli 7 - Alcune progressioni mettono in risalto un passo differente rispetto agli avversari, che allora devono ricorrere alle maniere forti per fermarlo, come Murillo in occasione del cartellino rosso rimediato. Sempre propositivo e pericoloso. Dall'81' Benassi s.v.

Dalbert 6,5 - Suo l'assist che consente a Chiesa di trovare la cavalcata al raddoppio. A Firenze sembra stia trovando la sua dimensione.

Chiesa 8 - Un primo tempo piuttosto sonnacchioso, ma nella ripresa si scatena e dopo il gran gol del raddoppio canta calcio ad ogni giocata. Veloce, potente, estroso. Impossibile fermarlo per i difensori della Sampdoria. Dal 93' Vlahovic s.v.

Ribery 7 - Lanciato a rete due volte, costringe Bereszynski prima e Murillo poi all'inevitabile giallo. Confeziona l'assist per la rete firmata da Pezzella, ma ogni pallone che tocca diventa sempre pericoloso per gli ospiti. Dal 74' Sottil 6 - Audero gli dice di no deviando in angolo una bella conclusione da posizione defilata.

All. Montella 7 - Torna alla vittoria e lo fa in modo convincente: attraverso il gioco e la concretezza. Anzi, probabilmente la sua viola avrebbe potuto concludere con un passivo maggiore, ma più che le marcature erano davvero fondamentali i tre punti.

SAMPDORIA

Audero 6,5 - Due gol su cui è incolpevole, due buone parate che evitano un risultato peggiore alla Samp.

Più di questo non gli si può proprio chiedere.

Bereszynski 5 - In difficoltà nell'uno contro uno, rimedia un giusto giallo quando mette giù Ribery nella prima frazione.

Murillo 4,5 - Nel primo tempo vede i sorci verdi quando Ribery lo punta. Nella ripresa la progressione di Castrovilli lo constringe all'ennesimo fallo, e quindi al secondo giallo.

Colley 5 - Preso sempre in mezzo dai fraseggi dei due attaccanti viola. Frastornato.

Depaoli 5,5 - Spinge sulla fascia ad inizio gara, poi si spegne però quando la situazione precipita.

Ekdal 5 - Corre molto, ma spesso a vuoto. Recupera pochi palloni, ne gioca anche meno.

Vieira 5 - In alcuni frangenti appare addirittura spaesato. Vanno come treni i giocatori viola.

Murru 5 - Parte in ritardo nella marcatura a Pezzella, che quindi è libero di saltare e bucare Audero per il vantaggio viola. Non sale mai sulla fascia.

Ramirez 4,5 - Una fugace apparizione la sua, durata appena un tempo. E in cui non ha mai toccato palla. Dal 46' Rigoni 6 - Traversa pazzesca la sua, colpita a pochi minuti dall'ingresso in campo. Poi poco altro, ma almeno lo spunto ce l'ha.

Gabbiadini 5 - Mai pericoloso, e nemmeno utile in fase di costruzione. Serata nera anche per lui. Dal 46' Bonazzoli 6,5 - Ha il merito di dare un'ultima quanto inattesa speranza alla Samp di pareggiare. Trova il gol con insistenza e caparbietà, sugli sviluppi di un corner.

Caprari 6 - Anche lui combina pochissimo sotto porta. Il terzetto difensivo viola non lo fa ragionare. Dal 65' Chabot 5 - Si eclissa e non entra mai in gara.

All. Di Francesco 4,5 - C'è poco fa fare: la sua Sampdoria gioca male e crea poco, faticando troppo nella costruzione della manovra, che appare sempre lenta e piuttosto impacciata. Lì davanti troppa leggerezza, e dietro si balla paurosamente.

Arbitro: Doveri 6,5 - Nega il rigore alla Fiorentina dopo aver rivisto al Var quella che sembrava una massima punizione solare. E invece Sottil si lascia cadere senza che il contatto con Audero ci sia. Impeccabile sui cartellini, compreso quello rosso a Murillo.

TABELLINO

Fiorentina-Sampdoria 2-1

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (dall'81' Benassi), Dalbert; Chiesa (dal 93' Vlahovic), Ribery (dal 74' Sottil). A disp.: Terzic, Venuti, Ranieri, Ceccherini, Cristoforo, Zurkowski, Boateng, Ghezzal, Terracciano. All.: Montella.

Sampdoria (3-5-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Ramirez (dal 46' Rigoni); Gabbiadini (dal 46' Bonazzoli), Caprari (dal 65' Chabot). A disp.: Regini, Augello, Jankto, Thorsby, Linetty, Barreto, Leris, Quagliarella, Falcone. All.: Di Francesco.

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. di Roma 1)

Marcatori: 31' Pezzella (F), 57' Chiesa (F), 79' Bonazzoli (S)

Ammoniti: 21' Bereszynski (S), 39' Vieira (S), 43' Murillo (S), 47' Dalbert (F), 75' Depaoli (S), 88' Lirola (F), 90' Sottil (S), 94' Pulgar (F)

Espulsi: 54' Murillo (S)