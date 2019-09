INTER LAZIO HANDANOVIC INTERVISTA / L'Inter batte anche la Lazio e infila la quinta vittoria consecutiva in cinque partite. Partita sofferta per i nerazzurri, che devono ringraziare anche un grande Samir Handanovic. Il portiere sloveno ha parlato subito dopo il fischio finale del match ai microfoni di 'Sky Sport'.

Quinta vittoria: te lo aspettavi?

Lo volevo più che me lo aspettavo, abbiamo sofferto contro un'ottima squadra come la Lazio ma poi siamo usciti fuori.

Nel secondo tempo dovevamo chiudere prima la partita, la Lazio ha qualità e può metterti in difficoltà.

Cosa significano questi numeri? E’ cambiato qualcosa?

Significa che dobbiamo correggere gli errori di oggi che sono stati tanti e prepararci per la prossima patita, il campionato è equilibrato e dobbiamo stare sul pezzo. Oggi abbiamo tralasciato qualcosa e non siamo stati puniti, non dobbiamo pensare di aver fatto tutto bene.

Per te è arrivato il momento di vincere qualcosa?

Questo mi manca in carriera, è un mio obiettivo.