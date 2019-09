Serie A, 5a giornata: vincono Inter e Fiorentina, Napoli ko

SERIE A INTER FIORENTINA NAPOLI / L'Inter risponde alla Juventus e torna in testa in solitaria alla classifica. Ai nerazzurri basta il gol di D'Ambrosio nel primo tempo per superare una Lazio ostica e pericolosa, con Handanovic protagonista soprattutto nella prima frazione. Prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che supera, senza poche sofferenze, la Sampdoria. I viola passano in vantaggio con Pezzella nel primo tempo e raddoppiano con Chiesa poco dopo essersi ritrovati in superiorità numerica (rosso a Murillo). I blucerchiati la riaprono con Bonazzoli a 10' dalla fine, ma il risultato non cambia più. Clamorosa vittoria a Napoli per il Cagliari. Gli azzurri colpiscono due pali e trovano un Olsen in stato di grazia, ma è Castro a siglare il gol decisivo. Nel finale arriva anche il rosso a Koulibaly.

A Parma protagonista è il Var, che annulla due reti a Gervinho, ma anche Consigli, che neutralizza il rigore di Inglese. Il gol decisivo per i crociati arriva all'ultimo respiro con l'autogol di Bourabia. A sbagliare un rigore è anche Sansone, che colpisce la traversa: tra Genoa e Bologna finisce 0-0. Perfetto dal dischetto è invece Mancosu, che sigla una doppietta è regala ai salentini tre punti preziosissimi nello scontro diretto contro la Spal.

I risultati:

Inter-Lazio 1-0: D'Ambrosio al 23'

Genoa-Bologna 0-0

Spal-Lecce 1-3: Mancosu (L) all' 11' e al 71', Di Francesco (S) al 17', Calderoni (L) al 47'

Parma-Sassuolo 1-0: Bourabia (aut) al 95'

Napoli-Cagliari 0-1: Castro al 88'

Fiorentina-Sampdoria 2-1: Pezzella (F) al 31', Chiesa (F) al 57', Bonazzoli (S) al 79'