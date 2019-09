PAGELLE E TABELLINO DI SPAL-LECCE 1-3: disastro Cionek, Gabriel super!

SPAL LECCE PAGELLE E TABELLINO/ Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara va in scena la sfida salvezza tra Spal e Lecce. Ospiti che partono subito forte e trovano il vantaggio su rigore. Grande iniziativa di Babacar che entra in area e riesce a conquistare il penalty con l'uso del fisico, dagli undici metri realizza il vantaggio capitan Mancosu. Immediata la reazione della squadra spallina, al 17' Di Francesco controlla un pallone servitogli da Murgia al limite dell'area e libera uno splendido sinistro da fuori area che supera Gabriel e fa 1-1. Ripresa scoppiettante che inizia subito con il nuovo vantaggio dei pugliesi. Ottimo spunto di Falco che supera due giocatori e serve Calderoni che sfodera un tiro potente che finisce in rete grazie alla deviazione di Vicari, ospiti ancora avanti. Al 73' l'arbitro Rocchi fischia una spinta di Cionek su Mancosu ed indica di nuovo il dischetto con il capitano leccese che relizza freddissimo il gol dell'1-3. Seconda importantissima vittoria in trasferta per il Lecce che sale a 6 punti. Spal in evidente difficoltà.

SPAL

Berisha 5.5- Spesso incerto nelle uscite, non può nulla sui due gol subiti dal dischetto.

Cionek 4.5- Soffre tantissimo la fisicità di Babacar, riesce difficilmente a fermarlo. Nella ripresa atterra Mancosu e provoca il rigore del 3-1. Disastroso

Vicari 5.5- Difesa che soffre molto le ripartenze, ma è il migliore del reparto. Effettua un importante salvataggio sulla linea nel primo tempo, ma è sfortunato nella ripresa nel deviare in porta il tiro di Calderoni.

Felipe 5- Insieme a Cionek è sempre in difficolta contro Babacar, lo testimonia il rigore provocato atterrando proprio il numero 30. (dal 55' Igor 5.5- Va spesso in difficoltà contro la velocità di Falco.)

Reca 5.5- A centrocampo si vede poco sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Impalpabile (dal 77' Valoti S.V.)

Murgia 6- Buona gara del giocatore ex Lazio, prezioso l'assist per l'1-1

Missiroli 6- Bene l'esperto centrocampista della Spal, prezioso sia in fase di copertura che in impostazione.

Kurtic 7- Ennesima buona prestazione del numero 19, mette in mostra la sua tecnica e l'intelligenza tattica. Il migliore dei suoi

Di Francesco 7- Anche in un ruolo diverso dal solito riesce ad essere decisivo segnando il gol del pareggio con uno splendido sinistro da fuori area. ( dal 57' Strefezza 5.5- Entra al posto di uno sfortunato Di Francesco, spesso osa troppo cercando giocate leziose inutili.)

Floccari 5- Non si vede mai, un fantasma in campo per tutta la partita. Qualche spunto negli ultimi minuti.

Petagna 5.5- Non ha mai palloni giocabili in area, ma anche lui fatica a procuarseli.

All.

Semplici 5- Squadra brava a reagire subito allo svantaggio, ma che nel secondo tempo non entra mai in partita. Da registrare la difesa che subisce molti gol.

LECCE

Gabriel 7.5- Può poco sul gol di Di Francessco. Effettua due interventi mostruosi da grande portiere.

Rispoli 6- Si avventura più volte nei coast to coast proponendosi bene anche in fase offensiva. Instancabile

Lucioni 5.5- Troppo spazio concesso a Di Francesco nell'azione del gol subito. Si riprende leggermente nella ripresa.

Rossettini 6- Buona la gara del difensore, sempre attento nelle chiusure.

Calderoni 6.5- Dopo un primo tempo in difficoltà, rientra in campo motivatissimo e regala il nuovo vantaggio alla sua squadra con un tiro da fuori deviato.

Majer 6- Interpreta una buona gara, a volte in difficoltà nei duelli con Kurtic. (dal 74' Imbula S.V.)

Petriccione 6- Prezioso in fase di contenimento, bravo spesso a chiudere gli spazi agli avversari.

Tabanelli 5.5- Forse il centrocampista che si vede meno, nella ripresa migliora ma non basta per arrivare alla sufficienza.

Mancosu 7- Sempre freddo su rigore, doppietta dagli undici metri per il capitano.

Falco 6.5- Molto propositivo nelle ripartenze, grande lo sprint con cui serve l'assist a Petriccione. (dal 84' La Mantia S.V.)

Babacar 7- La sua strapotenza fisica si fa sentire, in particolare in area quando si procura il rigore che manda avanti la sua squadra. (dal 68' Shakov 6- Entra al posto di un ottimo Babacar con indicazione di protegere palla ed aiutare in difesa.)

All. Liverani 7- Squadra molto preparata e ripartenze studiate molto bene che creano sempre azioni pericolose. Importante come i giocatori seguono le su indicazioni. Tre punti importanti conquistati a casa di una diretta concorrente per la salvezza.

Arbitro: Gianluca Rocchi 6- Partita non troppo difficile per l'esperto arbitro. Bravo a vedere e fischiare subito il rigore per il Lecce. Buona anche la comunicazione con il Var nel secondo rigore assegnato agli ospiti.

TABELLINO

SPAL-LECCE 1-3

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe (dal 55' Igor), Reca (dal 77' Valoti), Murgia, Missiroli, Kurtic, Di Francesco (dal 57' Strefezza); Floccari, Petagna. A disposizione: Thiam, Letica, Valdifiori, Moncini, Sala, Tomovic, Paloschi, Cannistra, Jankovic. All. Semplici

LECCE (4-2-3-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer (dal 74' Imbula), Petriccione, Tabanelli; Mancosu; Babacar (dal 68' Shakov), Falco (dal 84' La Mantia). A disposizione: Vigorito, Riccardi, Vera, Benzar, Dumancic, Meccariello, Dubickas, Gallo, Lo Faso. All. Liverani

Arbitro: Gianluca Rocchi (sezione di Firenze)

Marcatori: 11' Mancosu, 17' Di Francesco, 47' Calderoni, 73' Mancosu

Ammoniti: 6' Babacar, 34' Calderoni, 70' Igor