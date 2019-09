Roma-Atalanta, Smalling: "Gara da Premier. Non ci abbattiamo"

ROMA ATALANTA SMALLING / Al termine della gara persa per 0-2 contro l'Atalanta di Gasperini, il centrale difensivo inglese Chris Smalling, è intervenuto in zona mista dove erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it: "Siamo mancati di intensità soprattutto nel primo tempo.

Quella di oggi è stata la mia prima partita. Dopo 90' mi sentivo un po' stanco. Credo che dalle prossime starò meglio. È stata una partita fisica, simile a quelle giocate in Premier League. Come vengono preparate le partite? In settimana vediamo tanti video e facciamo molta tattica: siamo pronti a cambiare modulo a gara in corso per avere un effetto sorpresa. Cosa mi ha detto il mister? Credo che Fonseca parli con tutti dopo la partita, non dobbiamo abbatterci troppo perché domenica abbiamo una nuova gara"