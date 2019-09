PAGELLE E TABELLINO GENOA BOLOGNA/ Buon ritmo ma senza vere emozioni. Al Marassi il match tra Genoa e Bologna si chiude in parità, 0-0. Nel complesso in una serata priva di grandi occasioni il Bologna ha il rammarico maggiore per l'occasione sprecata da Sansone su calcio di rigor. Cucchiaino inutile che colpisce la traversa. Per il Genoa solo la tarversa colpita da Schone ha versamente impensierito gli avversari. Kouame e Pinamonti del tutto avulsi dal gioco. Palacio nonostante l'età è la solita certezza in attacco.

GENOA

Radu 6 – Impegnato poco, partita senza troppe preoccupazioni.

Romero 6 – Prestazione positiva. Attento in chiusura con anticipi puntuali.

Zapata 6 – Dopo il giallo rischia in uscita facendosi rubare il pallone da Palacio che si auto lancia. Continua il match con maggior ordine.

Crsicito 6,5 – Bel duello con Orsolini sulla fascia esterna. Sfida il giovane emiliano con la sua esperienza.

Ghiglione 6 – Fa il suo senza strafare. Non sfrutta come dovrebbe le doti di corsa sulla corsia esterna.

Schone 5,5 – Sui calci piazzati dà preoccupazioni agli avversari. Punizione di classe che per sfortuna dei genoani finisce sulla traversa. Si spegne con il passare dei minuti. Poco lucido commette un’ingenuità in area su Soriano, che per sua fortuna Sansone vanifica Dal 82’ Favilli- sv

Radovanovic 6– Si sveglia insieme a Barreca nella ripresa. Prende in mano tutto il centrocampo, bene in impostazione e nei con cambi di gioco per i compagni.

Lerager 6 – In continuo movimento, quasi trequartista in una posizione intermedia tra i due reparti. Poco appariscente ma al contempo necessario in quella zona del campo.

Barreca 6,5 – Inizia la ripresa con tutto un altro impatto. Guadagna metri e campo con grinta. Imbeccato da un tiro lungo di Radovanovic mira alla porta avversaria ma Skorupski neutralizza il colpo. Dal 83’ Pajaca sv

Pinamonti 5 – Non entra mai del tutto in partita. Pochi palloni toccati. Dal 68’ Saponara 5,5 - Non brilla e passeggia in mezzo al campo.

Kouame 5- C’è ma non si vede. Manca il suo apporto per tutto il primo tempo. Statico.

All. Andreazzoli 5,5 – La squadra si spegne e si accede ad intermittenza. Manca di continuità, c’è ancora molto su cui lavorare.

BOLOGNA

Skorupski 6 – Reattivo su Barreca in avvio di ripresa. Agguanta un buon tiro di Ghiglione.

Tomiyasu 6 – Rimedia un giallo ad inizio match.

Il cartellino non sembra impensierirlo e anzi si rende propositivo anche in fase di spinta.

Bani 6 – Insieme a Denswil dà solidità al reparto. Attento non commette errori.

Denswil 6 – Inizia la ripresa rischiando molto su Kouame al limite dell’area. Nel complesso copre tutti gli spazi.

Krejci 5,5 – Esterno di spinta che oggi tarda ad affacciarsi in area. Lento e poco preciso.

Poli 6 – Prova in tutti i modi a dare movimento nella costruzione del gioco emiliano. Nel complesso prestazione sufficiente. Dal 87’ Skov Olsen sv

Medel 6– Fa buona guardia davanti alla difesa. Uomo prezioso nel gioco del Bologna.

Soriano 6 – Non si tira mai indietro. Fa tante cose positive manca però di attenzione nell’ultimo passaggio. Si guadagna un calcio di rigore che Sansone vanifica. Dal 90’ Dzemaili sv

Orsolini 6- Spunti interessanti qualche volta imprecisi. Con personalità sfida e punta Criscito, non sempre lo supera.

Palacio 6– Regista offensivo, ruota per tutto il fronte d’attacco. L’età non sembra farsi sentire, sicuramente il migliore nella prima parte del match. Esce tra gli applausi del suo ex pubblico. Dal 71’ Santander – Non dà l’apporto che si aspettavano dalla panchina.

Sansone 5 – Sempre vivo, quanto tocca palla mette in apprensione i difensori genoani. Spreca l’occasione del rigore con un cucchiaio inutile che finisce sulla traversa.

All. Mihajlovic/Tanjga 5,5 – Tanti rimpianti per una partita finita in crescendo senza però aver sfruttato le occasioni conquistate. La squadra manca di precisione negli ultimi metri.

Arbitro Massa 6 – Fischia poco gestendo comunque la partita con personalità e attenzione. Giusto il rigore concesso.

TABELLINO

GENOA-BOLOGNA:0-0

GENOA(3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Crsicito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti ( 68’ Saponara), Kouame. A disp.: Marchetti, Pajac, Cassata, Ankersen, Agudelo, Jagiello, Favilli, El Yamiq, Jandrei, Favilli, Sanabria, Pandev. All. Andreazzoli.

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio (71’ Santander), Sansone. A disp.: da Costa, Sarr, Olsen, Svanberg, Schouten, Dzemaili, Corbo, Paz, Mbaye. All. Mihajlovic/Tanjga.

Marcatori:

Arbitro: Massa sez. di Imperia

Ammoniti: 2’ Tomiyasu (B), 28’ Lerager (G), 42’ Zapata (G), 46’ Denswil, 68’ Ghiglione (G), 73’Romero (G), 80’ Poli (B), 80’Radovanovic (G), 90’ Skov Olsen.

Espulsi: