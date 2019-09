Atletico Madrid, disastro Morata: espulso in 9', salta il derby

ATLETICO MAIORCA MORATA / L'Atletico batte il Maiorca 2-0 in trasferta, grazie alle reti di Diego Costa (la sua prima da marzo) e Joao Felix, ma Simeone torna nella capitale con una brutta notizia: Alvaro Morata non potrà giocare il derby con il Real Madrid. L'ex attaccante della Juventus, infatti, sceso in campo al 69' della sfida, è durato in campo meno di dieci minuti ed è stato in grado di essere ammonito due volte in 60 secondi.

La prima, per un testa a testa con Xisco Campos, mentre la seconda è arrivata per un'altra accesa discussione con Salva Sevilla. Gli attimi di tensione sono nati dopo uno scontro di gioco e dovuti alle accuse allo spagnolo, da parte dei locali, di aver finto un colpo mai ricevuto. In zona mista, inoltre, Morata ha dichiarato a sua discolpa: "Salva Sevilla riferisca quello che mi ha detto". I colchoneros, probabilmente, tenteranno un ricorso per annulare l'inevitabile squalifica dell'attaccante.

