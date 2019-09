INTER DALBERT FIORENTINA / Non è andata bene l'avventura all'Inter per Dalbert. L'ex terzino del Nizza è ripartito dalla Fiorentina.

Everson Pererira Da Silva, agente membro dell'entourage, ha così parlato ai microfoni di 'Fiorentina.it': "Credo che questa estate fosse il momento giusto per cambiare squadra. Il progetto della Fiorentina ci è sembrato il più interessante e Dalbert nelle tre partite che ha giocato ha fatto bene. Credo che la Fiorentina sia contenta delle sue prestazioni, come lo siamo noi. Siamo sicuri però che potrà migliorare ancora perché ha avuto poco tempo a disposizione per conoscere i suoi compagni. Inter? In nerazzurro ha avvertito le pressioni"