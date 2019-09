Inter-Lazio, Immobile escluso: Tare fa chiarezza sulla decisione

INTER LAZIO IMMOBILE TARE / Stasera la Lazio sfida in trasferta l'Inter a San Siro, e lo fa senza Ciro Immobile, escluso dall'attacco biancoceleste. Simone Inzaghi ha scelto di schierare Correa e Caicedo, e in molti hanno pensato che la sua decisione sia figlia dello screzio con il napoletano nel corso della sfida con il Parma.

Il direttore sportivo, però, ha smentito tale ipotesi ai microfoni di 'Sky Sport': "Si tratta di una scelta tecnica, figlia della gestione della squadra. Giochiamo moltissime gare in 18 giorni, circa sette, e in quella di domenica ha accusato un problema muscolare alla fine del primo tempo, questa è stata la ragione del cambio. La reazione è stata eccessiva, ma le scuse sono state accettate da tutte le parti in causa".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!