MANCHESTER UNITED MANDZUKIC DEMBELÉ BARCELLONA / Il Manchester United dopo la cessione di Lukaku all'Inter sta facendo registrare parecchi problemi in attacco.

I 'Red Devils' faticano a trovare la via del gol e a essere pericolosi e per questo a gennaio sono pronti a tornare in maniera prepotente sul calciomercato

Come riporta 'The Sun', sul taccuino degli inglesi ci sono due nomi: uno è Mario Mandzukic, già trattato in estate, l'altro è Ousmane Dembelé. Il croato della Juventus andrà sicuramente via in inverno mentre il francese non in rapporti idilliaci con il Barcellona. Il Manchester United è pronto a un vero e proprio assalto: l'ex Dortmund potrebbe lasciare il 'Camp Nou' per una cifra di circa 113 milioni di euro, che permetterebbe ai blaugrana di non realizzare una minusvalenza. In ogni caso i 'Red Devils' si preparano a essere grandi protagonisti nel mercato di gennaio.