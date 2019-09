Fantacalcio, si salvi chi può: 'disastro' big!

FANTACALCIO DISASTRO BIG QUAGLIARELLA SENSI / Un turno infrasettimanale alquanto complicato per il fantacalcio. Dopo CristianoRonaldo tanti big danno forfait alla quinta giornata di Serie A. Le formazioni appena uscite hanno stupito non poco: l'assenza più inaspettata è quella di Koulibaly, che rientra nel turnover (quasi mai successo la scorsa stagione) al pari di Ciro Immobile. Un'altra panchina che sorprende è quella di Sensi, tra i protagonisti di questo avvio di campionato dell'Inter. Esclusione, che fa arrabbiare non poco molti fantallenatori, anche per Quagliarella e FabianRuiz.