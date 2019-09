BARCELLONA MESSI INTER INFORTUNIO / C'era attesa per le condizioni di Lionel Messi. Il responso degli esami a cui si è sottoposto l'argentino hanno tenuto sospeso il Barcellona, ma anche l'Inter che dovrà far visita ai blaugrana il prossimo 2 ottobre in Champions League. Il club catalano ha reso noto il bollettino medico della 'Pulga': "Elongazione all'adduttore sinistro.

È out e il suo recupero determinerà la sua disponibilità".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Messi si è fermato nel primo tempo del match col Villarreal dopo che era tornato da un altro stop muscolare. L'Inter e Conte sperano di non incrociarlo, al match manca praticamente una settimana e ad ora appare difficile la sua presenza contro i nerazzurri.