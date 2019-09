ROMA ATALANTA PAGELLE TABELLINO / La Roma colleziona la sua prima sconfitta in campionato per mano dell'Atalanta, vittoriosa grazie alle reti siglate da Zapata e da De Roon nella ripresa. I capitolini si sono resi protagonisti di diversi errori in fase di impostazione: in questo senso il peggiore è risultato essere Veretout, apparso una controfigura rispetto all'equilibratore visto nelle sue prime apparizioni in giallorosso. Una delle poche note liete della partita è stato il nuovo arrivato Smalling, decisamente il migliore della squadra: il centrale si è disimpegnato molto bene in difesa, neutralizzando diversi palloni e prendendosi gli applausi dell'Olimpico.

ROMA

Pau Lopez 5 - Non è costretto a compiere grandissimi interventi. Sicuro in occasione di una conclusione centrale di De Roon. Incolpevole sul gol di Zapata ma troppo indeciso in occasione della rete di De Roon.

Spinazzola 6 - Partita sufficiente per l'ex Juventus, che prova a lavorare a entrambe le fasi. Nel primo tempo è protagonista di un'ottima percussione, conclusasi con un tiro finito sul corpo di un calciatore avversario. Dal 54' Jesus 5 - Non dà il suo contributo: fatica a stare al passo dei veloci attaccanti avversari.

Smalling 6,5 - Per nulla emozionato dalla sua prima apparizione con la nuova squadra, l'ex United si prende subito gli applausi dell'Olimpico, recuperando diversi palloni.

Fazio 6 - Anche oggi tira fuori l'ennesima buona prestazione consecutiva, segnale di un miglioramento netto rispetto alla passata stagione. Bravo in fase di impostazione. Dale 75' Kalinic 6 - Ha subito l'opportunità di fare male all'Atalanta ma Gollini gliela nega con un intervento di piede.

Kolarov 5,5 - Non spinge tantissimo, dedicandosi maggiormente alla fase difensiva. Compie errori di posizionamento, leggendo male alcune situazioni.

Cristante 5,5 - Il suo contributo è prezioso ma a volte è troppo lento nel prendere le decisioni.

Veretout 4,5 - Non gioca come ci si sarebbe aspettato, mettendo in campo un brutta prestazione. Consegna il pallone a Gomez in occasione del gol dell'Atalanta.

Zaniolo 5 - Croce e delizia quest'oggi, alterna giocate di grande potenza e fisicità ad errori dovuta all'eccessiva foga agonistica. Dal 65' Mkhitaryan 5,5 - Da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più: entra ma non si vede.

Pellegrini 5,5 - Si accende soltanto a tratti, tenta di dare il suo contributo ma fa un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.

Florenzi 5,5 - Ci mette sempre il solito impegno, cercando di dare un segnale alla squadra. Si perde De Roon in occasione del secondo gol ospite.

Dzeko 5 - Deve maledire Gollini per avergli negato la gioia del gol nel primo tempo.

Poco incisivo nella ripresa.

All: Fonseca 4,5 - Cambia diversi moduli nel corso della gara, non trovando mai la sistemazione in grado di fare male all'Atalanta. Neanche i cambi, stavolta, riescono a dare la scossa.

ATALANTA

Gollini 7 - Compie un grande intervento nel primo tempo, neutralizzando una conclusione a botta sicura di Dzeko. Si ripete nella ripresa su Kalinic.

Toloi 7 - Salva un gol praticamente già fatto, in occasione dell'azione targata Zaniolo, immolandosi sulla conclusione dell'esterno.

Kjaer 6,5 - Gioca una buona gara, marcando stretto il centravanti avversario. Un po' troppo falloso in alcune situazioni.

Palomino 6,5 - Regge bene le sortite avversarie senza scomporsi troppo.

Hateboer 6,5 - Spinge tantissimo sulla sua corsia, costringendo Kolarov ad arretrare il proprio baricentro.

De Roon 7,5 - E' fondamentale nello scacchiere di Gasperini, data la sua abilità nel coprire gli spazi. Si fa vedere anche in avanti quest'oggi, riuscendo a segnare il gol del definitivo 0-2.

Freuler 6,5 - Impreziosisce la sua prestazione, sfoderando un assist al bacio per il compagno di sqaudra Zapata.

Castagne 6 - duella alla pari con Florenzi, sfoderando una prova sufficiente.

Malinovskyi 6 - Prova a creare spazio per consentire alle due punte di muoversi in ampiezza. Dall'80' Gosens SV

Gomez 6,5 - Male nel primo tempo. E' bravo a dare inizio all'azione culminata poi con il gol di Zapata. Dal 88 Pasalic SV

Ilicic 6 - Non brilla come al solito quest'oggi. Ha un grande spunto nel finale del primo tempo ma la conclusione finisce di poco fuori. Dal 60' Zapata 7,5 - Entra e segna, mettendo in mostra tutta la sua potenza fisica.

All. Gasperini 7 - Supera la Roma azzeccando il cambio con cui mette in campo Zapata. I suoi sfoderano una bella prestazione, importantissima per il campionato.

Aribitro: Irrati 5,5 - Da rivedere alcune decisioni.

TABELLINO

ROMA-ATALANTA 0-2 (70' Zapata, 90' De Roon)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (54' Jesus), Smalling, Fazio (76' Kalinic), Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo (65' Mkhitaryan), Pellegrini, Florenzi; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Diawara, Pastore, Kluivert, Antonucci.

All. Paulo Fonseca



ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi (80' Gosens); Gomez (88' Pasalic), Ilicic (60' Zapata).

A disp.: Sportiello, F. Rossi, Djimsiti, Arana, Ibanez, Masiello, Barrow.

All. Gian Piero Gasperini



Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia

Assistenti: Passeri - Mondin

Quarto Ufficiale: Giua

VAR: Banti

AVAR: Ranghetti