JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Un'estate cercando di lasciare il Manchester United, con Real Madrid e Juventus pronti ad approfittarne, poi la permanenza all'Old Trafford: ora per Paul Pogba il futuro sembrerebbe essere ancora ai 'Red Devils' visto che il suo agente Mino Raiola è in trattativa con la società inglese per il rinnovo di contratto.

Il problema, secondo quanto riferisce 'donbalon.com', è rappresentato dalla richiesta di ingaggio di Pogba: 35 milioni di euro a stagione. Una cifra che farebbe del centrocampista campione del Mondo il calciatore più pagato dopo Messi, superando. Resta da vedere ora la risposta del Manchester United che è pronto a ritoccare l'ingaggio di Pogba senza però arrivare alle cifre richieste: si parla comunque di un ingaggio di circa 28 milioni di euro.