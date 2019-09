NAPOLI CAGLIARI FORMAZIONE ANCELOTTI/ Secondo quanto filtra dallo spogliatoio azzurro, Carlo Ancelotti, in vista della sfida delle 21 contro il Cagliari, dovrebbe scegliere Meret in porta, con, sulla linea difensiva: Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Esclusione eccellente quindi con Koulibaly in panchina.

A centrocampo spazio ad, mentre sugli esterni dovrebbero agire. In attacco la fantasia di Driese Hirving, converso la panchina. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano. All. Ancelotti