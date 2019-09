ROMA ATALANTA GOMEZ / Nell'immediato pre-partita di Roma-Atalanta, il 'Papu' Gomez ha parlato a 'Sky' della gara e degli obiettivi stagionali della squadra di Gasperini: "Finora è andata bene, abbiamo 5 o 6 titolare in panchina e questo è tanto per l'Atalanta.

E' un po' presto per dire dove arriveremo, ma comunque gli scontri diretti contano e l'alla fine lotterà per l'Europa League o per la Champions e dobbiamo fare punti". Questa sera Gomez partirà titolare, dopo la panchina contro la Fiorentina, al fianco di Ilicic con Zapata che potrà subentrare a gara in corso e Muriel che è assente per infortunio.