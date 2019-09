LAZIO IMMOBILE / Non un momento felice per Ciro Immobile: la reazione alla sostituzione contro il Parma è costata l'esclusione all'attaccante della Lazio che questa sera contro l'Inter dovrebbe accomodarsi in panchina lasciando la maglia da titolare a Caicedo.

Un'esclusione che non ha fatto piacere al numero 17 biancoceleste, il cui rapporto con Inzaghi negli ultimi tempi ha vissuto qualche screzio: così il calciatore questo pomeriggio all'hotel Melià di Milano ha avuto un lungo colloquio con Alessandro, che cura i suoi interessi con Marco, per discutere proprio della situazione attuale. Nell'incontro Moggi ha tranquillizzato Immobile, invitandolo a mantenere la calma e continuare il suo impegno con la Lazio, anche perché a fine stagione ci sono gli Europei e occorre un'annata all'altezza per conservare il posto in Nazionale.