FIORENTINA SAMPDORIA QUAGLIARELLA / Il dubbio Quagliarella ha agitato la vigilia blucerchiata di Fiorentina-Sampdoria: l'attaccante di Castellammare è alle prese con un affaticamento muscolare e questa sera potrebbe riposare.

Le ultime dannofavoriti per una maglia da titolare, mentre il capocannoniere dello scorso campionato dovrebbe accomodarsi in panchina: Eusebionon ha intenzione di rischiare il suo bomber e lo vorrebbe preservare per il prossimo turno di Serie A.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic

Sampdoria: Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Gabbiadini, Rigoni