CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Gabigol è tornato a grandi livelli di rendimento con la maglia del Flamengo.

L'attaccante brasiliano si sta ben comportando in patria, a dicembre scadrà il suo prestito e potrebbe tornare, anche se solo temporaneamente, all'. Negli ultimi giorni i rumours indicavano in 30 milioni la richiesta nerazzurra al club carioca per il riscatto del giocatore, richiesta che però è stata smentita dall'entourage di Gabigol a 'Fox Sports': non ci sarebbero trattative in corso tra Milano e Rio de Janeiro.