INTER LAZIO CONVOCATI / Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per Inter-Lazio, gara in programma questa sera e valida per il quinto turno di Serie A: assente Radu, torna Lukaku. Il tecnico biancoceleste dovrebbe mandare in panchina Ciro Immobile per motivi disciplinari dopo la reazione alla sostituzione contro il Parma.

Fuori dall'undici titolare anche Leiva e Lulic.

Ecco i convocati:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile