CALCIOMERCATO FIFA PRESTITI / Stop ai prestiti anche se non completamente: al vaglio della Fifa c'è una riforma che limiterebbe in maniera considerevole l'utilizzo dei trasferimenti a titolo temporaneo soprattutto delle big. La limitazione riguarderebbe i giovani Over 21: la nuova normativa, se approvata, limiterebbe a 8 il numero di calciatori con più di 21 anni da poter mandare in prestito nella stagione 2021/2022, mentre da quella successiva si scenderebbe a sei.

Previsto inoltre un massimo di 3 prestiti in entrata e 3 in uscita tra gli stessi club in una stagione. Una limitazione che interesserebbe soprattutto grandi club comeche attualmente hanno molti calciatori di proprietà in prestito. Inoltre la riforma che sarà discussa il prossimo 24 ottobre, riguarderà anche le commissioni degli agenti con limitazione anche alla rappresentanza multipla.