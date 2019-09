TORINO MILAN MAZZARRI / Alla vigilia di Torino-Milan, gara valevole per la quinta giornata di Serie A, Walter Mazzarri ha fatto il punto sul momento della sua squadra: "A qualcuno può far bene rigiocare subito, io come allenatore ho preferito sempre avere la 'settimana tipo'.

Chi mi conosce sa bene che mi piace prepararla così per migliorare quello che abbiamo sbagliato nella partita precedente - spiega in conferenza stampa - Preferisco sempre giocare una sola volta alla settimana. Io spero solo che i giocatori sentano quello che prova nella testa il loro allenatore. Se lo sentono, domani vedrete una squadra difficile da superare. I ragazzi sanno cosa gli ho detto, ho toccato anche i tasti dell'orgoglio. Se quelli che manderò in campo stanno bene fisicamente e hanno recepito quello che abbiamo detto, domani penso vada in campo una squadra anche un po' arrabbiata. Perché nel calcio moderno in fase difensiva bisogna essere anche un po' così".