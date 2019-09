CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI ROMA MALEN / Donyell Malen è l'astro nascente del calcio olandese.

Per lui si può pronosticare un futuro in Italia, considerato che fa parte della scuderia di un certo Mino

Juventus, Napoli e Roma - tenuto conto anche se non soprattutto degli ottimi rapporti e dei diversi calciatori che ha nelle rose delle tre citate big il famoso agente - le candidate principali in Serie A di una ipotetica per ora corsa al cartellino di questa punta centrale di soli 20 anni in forza al Psv Eindhoven, capace di giocare per e con la squadra nonché dotato di elevata tecnica e rapidità oltre che di un eccellente fiuto del gol.

Un giocatore, insomma, di grande prospettiva che in questo avvio di stagione è definitivamente esploso mettendo a segno ben 11 reti tra Eredivisie (7) e coppe europee varie. Non a caso a settembre è arrivato l'esordio in Nazionale maggiore, con cui ha subito fatto centro nella gara d'esordio contro la Germania.

Il Psv, che nell'estate 2017 lo ha strappato all'Arsenal per circa 600mila euro, sta già pregustando l'ennesimo affare, dato che ora il classe '99 vale 30-40 volte tanto.