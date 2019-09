CALCIOMERCATO INTER MILAN MUSSO / Ha 25 anni e sembra essere giunto al punto di piena maturazione: Juan Agustin Musso, portiere dell'Udinese, ha avuto un ottimo inizio di stagione strappando applausi soprattutto contro Inter e Verona per le sue parate. Dopo un anno di adattamento al calcio italiano, l'estremo difensore argentino si è calato alla perfezione nella realtà della Serie A e le sue prestazioni sono finite sul taccuino degli osservatori delle big.

Il salto dalla società friulana ad una big del nostro campionato non è certo una novità in questi anni e anche Musso potrebbe seguire questo percorso già tracciato da ex bianconeri: l'lo segue da tempo e - se dovesse confermare la sua crescita - potrebbe farsi avanti per il dopo. Il portiere sloveno resta un punto fermo della formazione di Antonio Conte ma l'età (35 anni) spinge i nerazzurri a guardarsi intorno: certo c'èche è sempre in orbita interista, ma lo sguardo può rivolgersi anche in casa.. Lì dove potrebbe guardare anche il: persi è spesso parlato di un possibile addio, anche per necessità economiche, ed allora Musso potrebbe rappresentare il profilo perfetto per la squadra rossonera.