PREMIO GOLDEN BOY 2019 40 CANDIDATI / Sono stati resi noti i 40 candidati al 'Golden Boy 2019', premio calcistico istituito da 'Tuttosport' che ogni anno viene assegnato al miglior calciatore Under 21 militante nella massima serie di un campionato europeo. Nell'elenco finale figurano sei calciatori militanti in Serie A: de Vrij (Juventus), vincitore della passata edizione, Donnarumma (Milan), Elmas (Napoli), Leao (Milan), Kluivert e Zaniolo (Roma).

Ecco tutti i candidati:

Benoît Badiashile - AS Monaco

Samuel Chukwueze - Villarreal CF

Michaël Cuisance - FC Bayern

Alphonso Davies - FC Bayern

Tom Dele-Bashiru - Watford FC

Matthijs de Ligt - Juventus FC

Krépin Diatta - Club Brugge

Gianluigi Donnarumma - AC Milan

Denis Dragus - Standard Liège

Eljif Elmas - SSC Napoli

Florentino - SL Benfica

Phil Foden - Manchester City

Mattéo Guendouzi - Arsenal FC

Erling Braut Håland - Red Bull Salisburgo

Kai Havertz - Bayer 04 Leverkusen

Alexander Isak - Real Sociedad

João Félix - Atlético de Madrid

Dejan Joveljic - Eintracht Francoforte

Boubacar Kamara - Olympique Marseille

Moise Kean - Everton FC

Justin Kluivert - AS Roma

Ibrahima Konaté - RB Lipsia

Alban Lafont - FC Nantes

Diego Lainez - Real Betis

Kang-in Lee - Valencia CF

Andrii Lunin - Real Valladolid

Donyell Malen - PSV Eindhoven

Mason Mount - Chelsea FC

Nehuén Pérez - FC Famalicão

Reiss Nelson - Arsenal FC

Abdülkadir Ömür - Trabzonspor

Strahinja Pavlovic - FK Partizan

Rafael Leão - AC Milan

Rodrygo - Real Madrid

Jadon Sancho - Borussia Dortmund

Luis Sinisterra - Feyenoord

Jean-Clair Todibo - FC Barcelona

Ferran Torres - Valencia CF

Vinícius Júnior - Real Madrid

Nicolò Zaniolo, AS Roma