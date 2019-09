ICARDI PSG INTER / A causa di problemi fisici non è iniziata per niente bene l'avventura di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Finora il bomber di proprietà dell'Inter, passato al club transalpino in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni, ha giocato appena 88' minuti tra Champions e Ligue 1 saltando già diverse partite.

Compresa la prossima contro il, in programma stasera al 'Parco dei Principi' e valevole per la settima giornata di campionato. L'ex capitano interista è alle prese con un problema fisico agli adduttori che gli sta impedendo di allenarsi a pieno regime e che molto probabilmente lo costringerà a saltare pure la sfida di sabato contro il. Per spingere il PSG all'esercizio del riscatto la situazione dovrà ovviamente cambiare in meglio, altrimenti l'ipotesi di un suo ritorno a Milano potrebbe diventare qualcosa di decisamente più concreto già fra qualche mese.