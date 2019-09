CALCIOMERCATO JUVENTUS PERIN BENFICA VIEIRA - Arrivano altre dichiarazioni, dopo quelle riportate ieri sera, del presidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, in relazione al mancato approdo di Mattia Perin in Portogallo dalla Juventus.

Un affare che era praticamente ai dettagli saltato per alcuni problemi riscontrati alle visite mediche: "Non ci era mai capitata una situazione del genere - ha detto alla portoghese 'TVI' - Avevamo trovato l'accordo con la Juve e poi quello col giocatore per un contratto quinquennale, ma agli esami qualcosa è andato storto. Sia per noi che per il giocatore è stato brutto, Perin ci piaceva parecchio".