CALCIOMERCATO FIORENTINA CONFERMA MONTELLA - La partita di questa sera alle 21 contro la Sampdoria tra le mura amiche, è molto importante per la Fiorentina, desolatamente ultima in classifica con soli due punti conquistati in quattro giornate, e di conseguenza per Vincenzo Montella.

L'allenatore gigliato è sulla graticola e già circolano i nomi degli eventuali sostituti , Gennaroe Luciano. Ma, riporta 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza viola al completo avrebbe ribadito piena fiducia nei confronti del tecnico campano. Ovviamente, i risultati faranno la differenza e ci si aspetta un'inversione di tendenza già da stasera.