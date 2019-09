CALCIOMERCATO BOCA IBRAHIMOVIC DE ROSSI LOS ANGELES GALAXY - Zlatan Ibrahimovic e la Major League Soccer, un amore mai sbocciato pienamente che è destinato finire al termine della stagione in corso. Il contratto del 37enne bomber svedese con i Los Angeles Galaxy si concluderà al termine della stagione in corso, ma nella sua testa non c'è alcuna intenzione di lasciare il calcio giocato.

Tra le varie opzioni esotiche, Ibra avrebbe espresso al suo agente, Mino, la voglia di giocare per una stagione con la maglia del, dove raggiungerebbe Daniele, vero e proprio idolo dei tifosi degli 'Xeneizes': ne è sicuro il giornalista argentino, Luis, che ha lasciato la notizia bomba attraverso il proprio account. Una indiscrezione davvero clamorosa che potrebbe far esplodere di gioia la 'Bombonera', già 'calda' per l'arrivo dell'ex centrocampista della, pronto a tornare nella Nazionale italiana di Roberto Mancini