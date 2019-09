Spal-Lecce, i convocati di Semplici

SPAL LECCE CONVOCATI - Sono ventitré i convocati di Leonardo Semplici per la sfida di stasera in casa contro il Lecce valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico della Spal deve fare a meno degli esterni Fares e D'Alessandro, ai box per infortunio.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Berisha, Letica, Thiam.

DIFENSORI: Cannistrà, Cionek, Felipe, Igor, Tomovic, Vicari.

CENTROCAMPISTI: Di Francesco, Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca, Sala, Strefezza, Valdifiori, Valoti.

ATTACCANTI: Floccari, Jankovic, Moncini, Paloschi, Petagna.