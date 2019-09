CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN POCHETTINO MANCHESTER UNITED - Mauricio Pochettino è l'indiziato numero uno per prendere il posto di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United: è questo quello che sostengono in Inghilterra, con l'attuale manager del Tottenham che potrebbe cambiare aria al termine della stagione in corso.

E il suo eventuale approdo sulla panchina dei 'Red Devils', potrebbe andare a 'disturbare' ildella. I bianconeri, infatti, sono da tempo segnalati sulle tracce di Christian, in scadenza di contratto nel giugno prossimo con gli 'Spurs'. Ma, secondo 'As', il 27enne centrocampista danese potrebbe seguire il manager argentino nella sua prossima avventura in. Con buona pace dei bianconeri, ma anche di, interessate al calciatore.