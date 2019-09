Calciomercato Inter, riscatto Perisic: le ultime

CALCIOMERCATO INTER PERISIC BAYERN - L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter ha portato ad un cambio di modulo che ha costretto a qualche sacrificio sul mercato. Ivan Perisic, in particolare, non trovava sistemazione nel 3-5-2 del tecnico salentino e si è trasferito in prestito oneroso con diritto di riscatto al Bayern Monaco.

L'inizio di stagione dell'attaccante esterno croato è stato ottimo: 2 gol e 2 assist vincenti in quattro presenze tra Bundesliga e Champions League che, secondo quanto riportato da 'interlive.it' , avrebbero convinto i campioni di Germania a spendere i 20 milioni di euro necessari a riscattare l'ex numero 44 nerazzurro.