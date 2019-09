CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Dall'Europa League dei '2001 al palcoscenico della Youth League fino ai talenti che emergono nei campionati giovanili, il punto di Calciomercato.it con la rubrica Football Under:

1. Il 5 settembre scorso Bukayo Saka ha compiuto diciotto anni e ha vissuto così il mese della consacrazione, nella scorsa stagione l'attaccante inglese di origini ghanesi ha portato a casa le sue prime due presenze in Europa League ma contro l'Eintracht Francoforte è stato protagonista con un gol e due assist. Emery gli sta concedendo sempre più spazio, domenica ha disputato l'intero primo tempo di Arsenal-Aston Villa. Può svariare su tutto il fronte offensivo ma ama partire dalla sinistra.

2. Greenwood è ancora minorenne, solo martedì compirà diciotto anni ma il Manchester United punta tanto su di lui al punto che il mancato acquisto di un attaccante per sostituire Lukaku e Sanchez è dovuto anche al lavoro sulla crescita di questo giovane attaccante. Nel giovedì di Europa League dei gol dei classe '2001, c'è stato anche il suo zampino, la rete è stata decisiva per la vittoria contro l'Astana.

3. L'Az Alkmaar anche ha il suo attaccante classe '2001 a segno nella serata di Europa League, si tratta di Myron Boadu, olandese ma di origini ghanesi. Contro il Partizan Belgrado Boadu è stato decisivo con gol e assist, un contributo fondamentale nel pareggio per 2-2. Boadu è un punto fermo dell'Az Alkmaar, ha realizzato sei gol e otto assist nelle prime tredici gare stagionali tra Eredivisie e Europa League, viaggia alla media di una rete ogni due partite.

4. Nipote e figlio d'arte, Bruno Conti ha iniziato in maniera brillante il percorso in Primavera, il centrocampista classe '2002 è andato a segno nella vittoria in trasferta del Cagliari contro l'Empoli realizzando un bel gol con un gran tiro dalla distanza. Il tiro dalla distanza con il suo piede mancino è una delle sue principali risorse, Conti è un play, un centrocampista centrale abile sia nella fase d'interdizione che d'impostazione, essendo dotato sia del corto che del lungo.

5. Nella serata di Europa League, in casa Manchester United si è messo in mostra anche il talento di Diogo Dalot, esterno classe '99 che i Red Devils presero dal Porto con un investimento molto importante, strappandolo alla concorrenza.

Giocatore duttile, può giocare su entrambe le corsie, contro l'Astana giovedì si è reso protagonista anche di numeri d'alta scuola.

6. La Primavera della Juventus in pochi giorni ha fatto alternanze di goleade, dopo il 4-0 infilitto in trasferta all'Atletico Madrid in Youth League, ha subito la cinquina dall'Atalanta. Pablo Moreno non ha completato al meglio la scorsa annata, nella gara persa dall'Under 17 ai play-off contro l'Atalanta è stato espulso appena entrato in campo, in campionato è squalificato, quindi finora ha trovato spazio solo in Youth League. A Madrid ha dato spettacolo, realizzando una doppietta in 31 minuti: prima un pallonetto, poi finalizzando un contropiede con finta al portiere e gol. L'ex Barcellona può giocare su tutto il fronte offensivo, sa essere devastante andando a cercare lo spazio tra le linee.

7. Tra le partite "pazze" del campionato Primavera 1, c'è Torino-Roma, i giallorossi erano in vantaggio per 2-0 ma hanno subito la rimonta granata nella ripresa. Il Torino ha vinto 3-2, l'attaccante classe '2000 Lorenzo Lucca, cresciuto tanto nell'esperienza a Brescia, non ha fatto gol ma il suo contributo è stato fondamentale. Nel secondo tempo ha fatto reparto, lavorando da punto di riferimento e combattendo con ardore con la difesa della Roma, è lui a propiziare il terzo gol difendendo il pallone spalle alla porta e premiando poi l'inserimento di Michelotti.

8. Il fallimento del Bari ha creato per tanti club l'opportunità di fiondarsi su giovani talenti molto interessanti. Non tutti hanno fatto la fortuna delle big, l'Ascoli è riuscita ad assicurarsi Ivan Altamura, trequartista classe '2004 impiegabile anche da esterno d'attacco. Altamura ha la capacità di saltare l'uomo, una spiccata visione periferica del gioco e grandi abilità tecniche, si sta mettendo in mostra nell'Under 16 dell'Ascoli.

9. Hellas Verona-Inter 4-1, un risultato che colpisce sempre anche se si tratta della categoria Under 17. A punire i ragazzi allenati da Cristian Chivu, la tripletta di Oliver Jurgens, attaccante classe '2003 estone prelevato dall'Fc Nomme United, dove ha debuttato anche in prima squadra. Oliver è a quattro reti in tre partite con l'Under 17, a breve potrebbe arrivare il debutto sotto età in Primavera 2.

10. Il Psv Eindhoven è specializzato nella produzione di talenti, dopo le cessioni di Lozano al Napoli e De Jong al Siviglia, il prossimo diamante, oltre a Bergwijn che era nel mirino dell'Inter, è il centravanti classe '99 Donyell Malen, autore di undici gol in quattordici partite in quest'inizio di stagione, uno ogni 110 minuti. Mino Raiola è già attivo, lo sta seguendo il Milan.